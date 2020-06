Dominik Szoboszlai piace e non poco alle big d’Europa. Il classe 2000 del Salisburgo partirà quasi sicuramente la prossima sessione di mercato visto il suo contratto in scadenza nel 2022. Incredibile stagione con la maglia del club austriaco per l’esterno capace di giocare anche a centrocampo. In Serie A ci sono Milan, Napoli e Lazio che ci pensa in caso di cessione di Milinkovic-Savic. Ora può esserci un ritorno di fiamma della Juventus.

Juventus, si punta Szoboszlai: sfida con due italiane

Szoboszlai è finito nel mirino della Juventus da diversi anni. Il calciatore è stato messo sotto osservazione da Paratici che già lo scorso anno ha provato il suo acquisto insieme a Demiral. Nulla da fare però per Dominik che ha preferito restare a Salisburgo per completare il suo percorso di crescita. Ad oggi, invece, altri club che hanno intensificato i contatti con il club austriaco e con lo stesso calciatore sono Milan e Napoli. I due club vorrebbero portarlo in Italia, ma non sarà facile.

Juve, Szoboszlai possibile colpo a sorpresa: Milan e Napoli avanti

Alla Juventus piace Szoboszlai e ha provato ad acquistarlo anticipando la concorrenza, ma poi qualcosa non è andato per il verso giusto. Ora, nonostante Milan e Napoli siano in vantaggio per lui, la società potrebbe decidere di ritornare sul calciatore per chiuderne l’acquisto. La valutazione che il Salisburgo fa di lui oscilla tra i 20 e i 30 milioni di euro. A settembre sarà un mese decisivo per il calciatore che dovrà fare la sua scelta.