Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è finito nel mirino del Barcellona che spinge per averlo ad ogni costo. L’emergenza da Coronavirus però ha cambiato i piani della società vista la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio. L’Inter continua a fare muro per il proprio gioiello argentino.

Inter: Lautaro Martinez più distante dal Barcellona

L’attaccante classe 1997, arrivato l’estate 2018 dal Racing Club per circa 25 milioni di euro, ad oggi è considerato uno dei migliori nel suo ruolo. Per questo l’Inter continua a rifiutare ogni tipo d’offerta da parte del Barcellona. I catalani però sperano di chiudere, avendo già incassato pienamente il sì del giocatore argentino che ha anche sentito Leo Messi. Il Barcellona vorrebbe chiudere per circa 70 milioni di euro più il cartellino di un calciatore, come ad esempio Junior Firpo, terzino mancino che piace a Marotta. L’Inter però non ci sta e vorrebbe almeno 90 milioni insieme ad una contropartita tecnica, oppure i 110 milioni di euro della clausola rescissoria. I nerazzurri ora però sentono di poter trattenere ancora il calciatore e magari per molto tempo. La clausola ha data di scadenza il 7 giugno e Steve Zhang è pronto a fare follie per rinnovargli il contratto abolendo la stessa clausola.

Inter: ora Lautaro Martinez rinnova, c’è la data

Il calciomercato dell’Inter sarà sicuramente molto acceso la prossima sessione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a sorpresa Lautaro Martinez potrebbe rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2023. Una volta scaduta la clausola rescissoria, l’8 luglio subito Steve Zhang ha intenzione di proporre il prolungamento al calciatore argentino che ad oggi percepisce 1,5 milioni a stagione. Per lui pronta la maxi offerta, anche se quasi sicuramente non saranno i 10 milioni l’anno proposti dal Barcellona.