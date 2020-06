Calciomercato Inter: Hakimi resta nel mirino, ma servono 54 milioni

Calciomercato Inter, Hakimi potrebbe non restare al Real Madrid: via per 54 milioni

Calciomercato Inter – Hakimi | La società nerazzurra non molla i propri obiettivi. Sono diversi i nomi in auge per quel che riguarda le corsie laterali di Antonio Conte. Obiettivi nel mirino dell’amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che non vede l’ora di regalare al suo tecnico, i perni che mancano al suo organico. E il nome più gettonato è quello di Achraf Hakimi, talento assoluto del Borussia Dortmund, ma di proprietà del Real Madrid. Alla società tedesca è in prestito e, al margine della stagione, farà ritorno a Madrid.

Notizie Inter, la forte concorrenza spaventa Marotta: ma Hakimi resta un obiettivo

Stando a quel che riportano i colleghi di Calciomercato.it, ci sarebbero ancora dei dubbi attorno al terzino marocchino. Il giocatore infatti, fino all’ultimo, sarà combattuto sul suo futuro. L’idea Real Madrid lo affascina, ma è chiaro che il giocatore vuole continuare a giocare, per non frenare la crescita del suo talento. C’è da capire appunto questo: se Carvajal dovesse dire addio al Real, allora si aprirebbe uno scenario interessante per lui in Spagna. Altrimenti, le alternative si chiamano Serie A o Premier League. E nel campionato italiano c’è attivissima l’Inter, pronta a far follie per il giovane talento. Il problema è legato alla forte concorrenza. Su di lui, c’è il Tottenham dell’ex nerazzurro, Josè Mourinho. Il portoghese avrebbe già messo sul piatto 54 milioni, per portarselo a casa. Suning, per aggiudicarselo, dovrà come minimo pareggiare l’offerta degli Spurs che, al momento, è considerata troppo elevata per le economie della società nerazzurra.