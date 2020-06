La Fiorentina punta a rinforzare la rosa con grandi calciatori per tornare il prima possibile in Europa. Rocco Commisso vuole subito far diventare una delle migliori italiane la propria squadra. Per questo i viola sognano in grande e dopo Ribery dello scorso anno provano un altro colpo a costo zero, si tratta di Thiago Silva.

Fiorentina: Thiago Silva nel mirino

Il difensore centrale brasiliano lascerà il Paris Saint-Germain a fine stagione. Niente rinnovo di contratto per lui che compierà 36 anni nei prossimi mesi. Il calciatore ha ancora voglia di restare in Europa e può essere tranquillamente accontentato. Perché su di lui ci sono sia l’Everton che il Milan in forte pressing e vogliosi di chiudere il colpo. Ma anche un’altra italiana si è fatta sotto nelle ultime ore, si tratta proprio della Fiorentina. Il club viola ha anche già pronta l’offerta per il calciatore che dovrà fare una scelta.

Fiorentina: Thiago Silva, ingaggio troppo elevato. Salta tutto?

Ad oggi Thiago Silva è diviso tra Serie A e Premier League. Scegliendo di tornare nel campionato italiano, il calciatore potrebbe essere allettato dal progetto importante della Fiorentina così come di quello nuovo del Milan che partirà dalla prossima stagione. Inoltre lui ha già vestito in passato la maglia rossonera vincendo uno scudetto. I viola hanno già pronta l’offerta per l’ingaggio di circa 5,5 milioni, distante dagli attuali 10 che percepisce ora al PSG. E’ inevitabile però che Silva debba calare le pretese economiche rispetto al PSG e data la sua età ormai avanzata. I viola ci sono, ma l’offerta per l’ingaggio non potrà andare oltre, la decisione ora spetta solo a lui.