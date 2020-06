Ultime Juventus, Sarri ora rischia: sconfitta pesante, può saltare la panchina

Ultime Juventus: la Coppa Italia può condonnare Sarri?

Ultime Juventus Sarri | Si sa, alla Juventus sono abituati a vincere, o quanto meno puntare a farlo sempre, in ogni situazione e competizione possibile. Quella di ieri non è stata di certo una serata indimenticabile per i bianconeri, e soprattutto per Maurizio Sarri, che forse si aspettava un epilogo diverso dopo le due semifinali contro il Milan. Il tecnico non è mai stato intoccabile da quando è arrivato a Torino, anzi si è portato dietro una scia fatta di dubbi ed incertezze, oltre che il rischio costante di sbagliare ed essere giudicato male.

La Vecchia Signora perde l’occasione di vincere un altro trofeo, e ora Sarri può rischiare davvero: Agnelli è parso tranquillo, ma non tollererà altri fallimenti, soprattutto per quel che riguarda campionato e Champions League. I due obiettivi principali sono ancora alla portata è vero, ma la sensazione è che l’allenatore toscano abbia già i minuti contati. L’ultimatum è reale.

Sarri: ora deve riscattarsi

Il futuro di Sarri è appeso ad un filo, e la delusione poco celata nelle sue parole di ieri sera, ne sono la prova lampante. Ora l’allenatore bianconero deve assolutamente riscattarsi dopo una stagione per lo più al di sotto delle aspettative, e soprattutto portare a casa almeno un trofeo.