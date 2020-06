Ufficiale – Serie A, le designazioni arbitrali dei quattro recuperi

La Serie A riparte. Sono stati resi i noti i nomi degli arbitri che arbitreranno i quattro recuperi della sesta giornata di ritorno del campionato.

Serie A, per Torino-Parma c’è Irrati

Finalmente riparte il campionato di Serie A. Prima di disputare la ventisettesima giornata, ci sono ancora quattro partite da recuperare. Si parte subito con Torino-Parma in programma sabato 20 giugno alle 19:30. Subito dopo il fischio finale è il turno di Hellas Verona-Cagliari, in programma per le 21:45. Domenica 21 giugno c’è Atalanta-Sassuolo alle 19:30 e per concludere Inter-Sampdoria alle 21:45.

Allo stadio ‘Olimpico Grande Torino‘ arbitrerà Massimiliano Irrati, reduce dalla finale di Coppa Italia dove è stato designato come assistente nella cabina di regia della VAR per aiutare il collega Daniele Doveri. Al ‘Meazza‘ toccherà a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Ecco le designazioni diramate dall’AIA:

TORINO – PARMA Sabato 20 giugno ore 19:30

IRRATI

DI VUOLO – FIORITO

IV: MINELLI

VAR: MASSA

AVAR: LO CICERO

HELLAS VERONA – CAGLIARI Sabato 20 giugno ore 21:45

MANGANIELLO

RANGHETTI – BRESMES

IV: SOZZA

VAR: AURELIANO

AVAR: MELI

ATALANTA – SASSUOLO Domenica ore 19:30

CHIFFI

VALERIANI – CALIARI

IV: SERRA

VAR: ABISSO

AVAR: TOLFO

INTER – SAMPDORIA Domenica ore 21:45

MARIANI

COLAROSSI – DI IORIO

IV: PAIRETTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PRETI

POTREBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, Spadafora: Sì alla quarantena soft con un atto amministrativo

Anche gli arbitri ritornano in campo

Dopo aver fatto bella figura nelle semifinali di ritorno di Coppa Italia e nella finale di ieri sera che ha sancito la vittoria del Napoli ai calci di rigore, la squadra arbitrale, capitanata dal responsabile e designatore della CAN A Nicola Rizzoli, è pronta a tornare in campo calcando, nuovamente, i campi della Serie A.