Notizie Sampdoria, scontro tra Tonelli e Ramirez

Sampdoria News Tonelli Ramirez lite Ranieri allenamento | Tonelli-Ramirez, botte in allenamento. E’ alta tensione in casa Sampdoria. Il club blucerchiato si prepara alla ripresa del campionato di Serie A, dove la squadra di Caludio Ranieri incontrerà per il recupero della 25a giornata l’Inter di Antonio Conte. Il match si giocherà allo stadio San Siro il 21 giugno alle ore 21:45. Intanto, la troppa concentrazione durante l’ultimo allenamento della Samp, ha fatto sì che il mister Ranieri sia stato costretto a fermare la partitella nel finale per uno scontro tra il difensore Lorenzo Tonelli e il trequartista Gaston Ramirez. Calciatori e allenatore sono dovuti intervenire.

Sampdoria News, scontro Tonelli-Ramirez: Ranieri ferma l’allenamento

Il tutto è accaduto nella giornata di ieri, come rivelato dal Secolo XIX. Tensione al Centro Sportivo Gloriano Mugnaini per uno scontro tra Tonelli e Ramirez. I due calciatori avrebbero acceso una lite dopo un duro contrasto di gioco durante la partitella di fine allenamento. Partitella che poi è stata sospesa da mister Claudio Ranieri per far tornare il sereno tra i giocatori. Tonelli-Ramirez, i due poi sono riusciti a chiarirsi dopo la sospensione del match in famiglia. La Samp intanto si prepara alla ripresa della Serie A contro l’Inter con la giusta cattiveria agonistica.