Roma Petrachi Pallotta | Il terremoto in casa Roma tarda a placarsi. Da giorni il ds Gianluca Petrachi e il presidente James Pallotta sono ai ferri corti e alla ricerca di una soluzione per il bene della società.

Calciomercato Roma, Petrachi sospeso dalla società

Stando a quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, i rapporti tra Gianluca Petrachi e il presidente Pallotta sono ormai incrinati. E’ rottura totale tra le parti e Gianluca Petrachi è stato sospeso. Non è bastato nemmeno l’appello alla ragione che l’amministratore delegato Fienga gli aveva rivolto nei giorni scorsi. Petrachi ha continuato sulla sua strada e la dirigenza ha scelto di sospenderlo. Non è ancora definitivo il suo addio in quanto la sospensione permetterebbe anche di tornare alla scrivania per lavorare al futuro giallorosso. In realtà, però, è solo l’anticamera di un esonero che molto presto diventerà concreto.

Roma, De Sanctis nuovo direttore sportivo

Al posto di Petrachi sarà promosso Morgan De Sanctis, con la collaborazione di Franco Baldini, il consulente del presidente Pallotta, che sul mercato avrà un ruolo di primo piano. Dopo meno di un anno sembra quindi già terminata l’esperienza dell’ex ds del Torino. Sviluppi potranno susseguirsi nel corso della giornata, si attendono informazioni ufficiali dalla società.