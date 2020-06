Oroscopo di domani 19 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 19 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Nella giornata di domani l’amore tornerà protagonista. Anche i single più incalliti, sentiranno il desiderio crescente di incontrare qualcuno di importante. La Luna a favore vi renderà tutto più bello.

Toro. Mercurio e Giove saranno vostri amici per tutto il resto della settimana. Fino a domenica saranno giornate molto intense. Fino a novembre c’è il cielo a vostro favore e dovreste approfittarne per continuare i vostri progetti.

Gemelli. Giugno e luglio saranno due mesi determinanti per una questione personale e lavorativa rimasta in sospeso. Da domani fino a fine settimana saranno giorni molto interessanti, soprattutto per quanto concerne l’amore.

Cancro. Tensioni ed incertezza fanno parte della vostra vita già da qualche tempo. State facendo delle scelte di pancia, spinti dalla grande emotività di questi giorni e vorreste più comprensione. Da domani la situazione inizierà a migliorare e riuscirete a ragionare in maniera diversa.

Leone. L’amore sta andando a gonfie vele, soprattutto in questo periodo. State attraversando una fase un po’ particolare. Ci sono delle controversie nel lavoro: qualcosa che avete detto ha infastidito un collega oppure dovete cambiare determinate situazioni che non vanno più avanti.

Vergine. Il lavoro prende gran parte del vostro tempo, ma trascurate la vita personale e privata. Dovrete recuperare il terreno perso in amore. Domani e sabato avrete un lieve calo fisico.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani e sabato saranno due giornate molto interessanti, grazie alla Luna e a Venere favorevoli. L’amore regalerà delle emozioni molto intense: le coppie di lunga durata potrebbero pensare al grande passo. Il lavoro e i soldi, invece, creano ancora dei problemi, soprattutto a causa dell’emergenza appena trascorsa.

Scorpione. Mercurio è in ottimo aspetto, però ci sono ancora tensioni legate al lavoro, ai soldi e alla famiglia. Sarà importante utilizzare molta prudenza nei rapporti con gli altri per evitare ulteriore nervosismo e sconvenevoli.

Sagittario. Siete stanchi e nelle prossime due giornate dovreste staccare un po’ la spina. In questi giorni siete molto nervosi e non tollerate nulla e nessuno. Forse c’è qualcuno che mette in discussione ciò che dite o forse le persone intorno a voi sono poco serene.

Capricorno. Giugno e luglio, invece, obbligheranno qualcuno a rivedere alcuni rapporti. C’è chi prenderà decisioni importanti relative al lavoro, chi penserà a dei cambiamenti radicali. In amore, invece, potrebbe esserci piattezza dei sentimenti e un cambio repentino.

Acquario. Domani avrete Venere dalla vostra parte che aiuta a trovare i giusti alleati per quello che avete in mente. Forse ci sarà chi avrà un raggio di azione limitato, a causa dei molti doveri e responsabilità. Occhio ai cambiamenti, sono dietro l’angolo.

Pesci. C’è ancora confusione nell’aria, se non addirittura tensione. Anche l’amore vi ha messo a dura prova: qualche coppia ha vissuto delle crisi, altre hanno deciso addirittura di chiudere la relazione. Domani e sabato è importante agire con molta prudenza.

Oroscopo per le squadre di Serie A: la Juventus

La Juventus, nata nel segno dello Scorpione, dovrà stare attenta alle delicate settimane che verranno. Il lavoro, infatti, per i nati nel mese di novembre, potrebbe vivere momenti di alta tensione. Sono gli stessi che Maurizio Sarri rischia con la seconda sconfitta in finale nelle due competizioni disputate sino ad oggi. Ma Mercurio è nel segno e ci saranno momenti di positività che rialzeranno il morale.