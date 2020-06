Notizie Milan: infortunio per Musacchio, stagione finita?

Milan, ora i centrali sono tre: Romagnoli, Kjaer e Gabbia. Dopo Duarte si ferma anche Musacchio. Il centrale argentino dovrà operarsi nei prossimi giorni. Questo il comunicato del club.

“AC Milan comunica che Mateo Musacchio dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia”. il calciatore, infatti, nel corso degli ultimi allenamenti ha riportato un problema “alla caviglia sinistra”.

Per questa ragione volerà in Spagna per risolvere suoi problemi. “L’operazione verrà eseguita dal professor Ramon Cugat la prossima settimana a Barcellona”.

Questa la nota ufficiale del club rossonero sull’operazione necessaria per Musacchio.

Milan: per Musacchio può esser un addio

Con la notizia, molto probabilmente, l’ex Villareal dirà addio alla maglia rossonera. Non sono ancora noti i tempi di recupero, ma difficilmente questi saranno brevi.

Per questa rafgione per i rossoneri ora risulterà fondamentale il rendimento di Simon Kjaer, già utilizzato in Coppa Italia qualche giorno fa contro la Juventus.

Il danese era stato tra i migliori. Una buonissima prestazione che ha fatto sorridere i tifosi ed anche Pioli.

A Milano l’ex Palermo ha dimostrato tutte le sue qualitè, specie dopo un inizio di stagione a Bergamo con la maglia dell’Atlanta dove aveva messo insieme sole 9 presenze all’attivo. Dal suo rendimento, dipenderà anche il riscatto da parte del Milan del suo cartellino dal Siviglia.