Juventus, la sorella di Ronaldo contro Sarri: “Come si può giocare così?”

Notizie Juventus: la sorella di CR7 manda un messaggio

Notizie Juventus Ronaldo Sarri | Il Napoli batte la Juventus hai rigori per 4-2 e conquista la Coppa Italia. Una sconfitta che definire pesante è poco per i bianconeri, e soprattutto per Cristiano Ronaldo, decisamente non abituato alla sconfitta. Il campione portoghese, così come nella semifinale di ritorno contro il Milan, è apparso sottotono, complice forse anche una disposizione in campo non ottimale.

Fatto sta che il primo a finire sulla graticola è stato ancora una volta Maurizio Sarri, il quale non solo è ancora più in bilico rispetto a prima, ma ha anche ricevuto delle critiche, seppur celata, da parte di qualcuno. Tra questi anche la sorella di CR7, Elma, la quale ha postato un messaggio su Instagram:

“Non potevi fare altro, da solo non puoi fare miracoli. Come si può giocare così?”

Juventus: tutti contro Sarri

Le accuse, nemmeno troppo velate, da parte della sorella di Ronaldo, sono solo la punta dell’iceberg. Il tecnico bianconero infatti non sta di certo vivendo un momento sereno, e la sconfitta di ieri ha peggiorato la situazione. La Juventus vuole e deve assolutamente vincere, Sarri è chiamato a rifarsi, oppure scatterà l’esonero. Questa la situazione riportata dalla nostra redazione.