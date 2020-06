Notizie Juventus: infortunio per Khedira, male anche Alex Sandro

Juventus, pessime notizie dal report odierni. Non basta la sconfitta in finale di Coppa Italia, la settimana della Juventus diventa sempre più nera.

Come emerso dal comunicato ufficiale del club bianconero, al rientro da Roma, la Juventus è tornata ad allenarsi e, come comunicato dal J Medical, alcuni calciatori sono stati costretti a fare i conti con i consueti acciacchi fisici.

Il terzino sinistro bianconero Alex Sandro ha riportato durante la gara una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e ha iniziato immediatamente il lavoro di fisioterapia per recuperare al meglio.

Pessime notizie anche per Khedira, invece, che ieri non era sceso in campo a causa di una lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Per questo motivo il tedesco nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per definire i tempi di recupero.

Juventus: Chiellini ed Higuain ancora out

Fuori anche altre due stelle. Prosegue il lavoro personalizzato per Chiellini e Higuain. Il centrale ieri non è sceso in campo e sta provando a tornare al 100% dopo l’infortunio lunghissimo subito ad inizio anno. Per l’attaccante, invece, la ripresa è cominciata nel peggiore dei modi. L’ex Napoli una volta tornato alla Continassa non è apparso in salute ed ha saltato le due sfide di Coppa.