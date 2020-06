Napoli Tifosi OMS | Il Napoli si è laureato Campione della Coppa Italia nella gara di ieri sera contro la Juventus. Gli azzurri l’hanno spuntata sui calci di rigore, decisi dalla parata di Meret e dalla rete finale di Milik, dopo una partita fatta di tatticismi e non troppe occasioni.

Napoli, tifosi in piazza: l’OMS critica aspramente il comportamento

Al triplice fischio nella città di Napoli si è scatenato il caos: i festeggiamenti sono iniziati a Piazza Garibaldi per poi continuare alla Stazione di Napoli-Afragola, dove è arrivato il treno che ha riportato a casa Gattuso&Co., insieme alla Coppa. I festeggiamenti in piazza hanno portato ad assembramenti non controllati e per certi versi rischiosi, dal punto di vista sanitario. Il Professor Ranieri-Guerra, direttore generale aggiunto dell’OMS e componente del Comitato Tecnico-Scientifico a supporto del Ministro dell Salute, ai microfoni di Agorà ha aspramente criticato i festeggiamenti in quel di Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia.

“Quei festeggiamento in piazza sono sciagurati. In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli dove Governatore e Sindaco hanno messo in atto in questi mesi delle misure molto rigide e l’incidenza del virus è minore che in altri luoghi”.

OMS: “Ricordate cosa è successo dopo la vittoria dell’Atalanta?”

Il Professore, poi, ha ricordato altri festeggiamenti calcistici che hanno causato conseguenze gravissime.

“Vi ricordo ancora quanto è costata all’inizio dell’epidemia la partita dell’Atalanta in Champions nella diffusione del virus in Lombardia. Non vorrei che riprendesse la diffusione del contagio proprio nel momento in cui dal Comitato tecnico-scientifico è arrivato l’ok alla richiesta della FIGC di modifiche delle norme della quarantena per non limitare al massimo l’indotto del calcio, come sarebbe invece suggerito da scienza e coscienza medica. Fa davvero male vedere questa immagini”.