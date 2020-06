Milan, senti Theo Hernandez: “Futuro voglio restare”

Milan news, senti Theo Hernandez: “Futuro voglio restare”

Milan, questa volta la notizia la da lo stesso Theo Hernandez. Il terzino sinistro del Milan è tornato a parlare nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport:

Le parole di Theo Hernandez

“Siamo felici di poter tornare in campo dopo questo periodo, ora abbiamo un unico obiettivo ed è quello di fare il meglio possibile per la prossima annata. Mancano ancora 12 giornate di campionato e dovremo dare il massimo per andare a giocare almeno in Europa League o magari in Champions, mai dire mai nella vita.

Ibrahimovic lo conosciamo tutti, ci ha fatto fare il salto di qualità in campo. Ora che si è infortunato ci manca un leader in squadra, speriamo rientri presto per dare come sempre un grande contributo a tutti noi”.

Il difensore arrivato lo scorso anno dal Real Madrid ha parlato anche del suo futuro e del possibile addio.