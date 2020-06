Milan, Kessie sul mercato prova ad allontanare le voci

Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sport Mediaset tornando sul coronavirus e parlando anche di mercato:

Le parole di Kessie

Addio al Milan? “Mercato? Qui mi sento a casa”.

Lecce? “Sarà una gara molto complicata, dovremo dare tutto in campo, anzi di più di quanto dato a Torino contro la Juve per ottenere una vittoria”.

Europa? “Siamo in corsa per l’Europa, ormai ci troviamo quasi tutti vicini in classifica. Dobbiamo cercare di fare punti in tutte le partite per riportare il Milan dove merita di stare il più in alto sia possibile, giocandole tutte come se fossero partite di una finale”.

Coronavirus? “Con il coronavirus abbiamo passato un momento brutto. Per noi non è stato facile stare lontano da tutti e tutti, stiamo chiusi in casa e quindi adesso abbiamo tutti tanta voglia di andare in campo e giocare come sapevamo”.