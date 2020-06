Mercato Roma, sondaggio dell’Arsenal per Kluivert

La Roma sta preparando la sfida di mercoledì prossimo contro la Sampdoria, ma nello stesso prepara la strategia sul mercato. L’obiettivo è chiaro e consiste nel voler ridurre il monte ingaggi totale per risanare il bilancio della società. Tra i giocatori sacrificabili c’è Patrick Kluivert, seguito dall’Arsenal.

Ultime Roma, l’indiscrezione di Leggo

Secondo quanto riportato dal quotidiano Leggo, l’Arsenal e la Roma continuano a trattare la cessione di Kluvivert. I contatti tra i club sono diventati più intensi e si parla di cifre o formule dell’affare. Si profilano due ipotesi. Nel primo caso si discute di una cessione a 40 milioni. Nel secondo si discute di un possibile scambio con Mkhitaryan, con un conguaglio a favore dei giallorossi di almeno 20 milioni. Il giocatore armeno sta disputando una buona stagione e di conseguenza ha conquistato la fiducia del club, che vorrebbe riscattarlo.

Per questo motivo cercheranno di approfittare dei contatti per discutere anche di questo argomento. Se la prima ipotesi dovesse concretizzarsi i capitolini incasserebbero una buona plusvalenza. Il figlio di Patrick, infatti, era stato prelevato dall’Ajax per 17,5 milioni e nel caso di cessione alla cifra stabilita i capitolini incasserebbero 25 milioni di plusvalenza.

Kluivert, ecco gli scenari della trattativa

Un bottino che farebbe respirare il bilancio del club contraddistinto da gravi perdite e permetterebbe di avere le risorse giuste per chiudere l’acquisto di Pedro.

Kluivert è reduce da un’esperienza contraddistinta da alti e bassi e di conseguenza avrebbe l’occasione di rilanciarsi in uno dei più importanti campionati europei. Oltre alla motivazione personale, l’attaccante olandese, potrebbe essere attratto dalla ricco quadriennale da 3,5 milioni a stagione. La trattativa è appena iniziata e resta da capire se gli inglesi saranno disposti ad accettare le richieste dai giallorossi. Nei giorni scorsi l’allenatore Fonseca ha blindato il talento olandese per proteggerlo dalle voci di mercato. L’unica certezza al momento è che si prospetta l’ennesima rivoluzione in casa Roma con acquisti e cessioni dettate dal bilancio.