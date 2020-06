Mercato Juve, il tecnico del Barca: “Arthur a Torino? Non mi interessa”

L’allenatore dei blaugrana, Quique Setien, ha parlato del suo calciatore e dell’accostamento, oramai noto, alla squadra bianconera.

Calciomercato Juventus, Setien: “Arthur deve concentrarsi sul campo“

La Juventus, per il dopo Pjanic, vuole a tutti i costi Arthur. L’ex Gremio infatti sarebbe il giusto sostituto del bosniaco che è pronto a fare le valigie e ad abbandonare la Serie A dopo 9 stagioni (5 anni a Roma e 4 a Torino). Il tecnico del Barcellona, Quique Setien, all’ennesima domanda posta sul centrocampista brasiliano ha dichiarato: “Non voglio parlare di mercato, in questo momento non mi interessa. Dobbiamo concentrarci sul campo ed è questo quello che chiedo al ragazzo e al resto della squadra. Tutti devono essere coinvolti al 100% nel nostro progetto e dare il massimo in campo e negli allenamenti. Arthur deve solamente concentrarsi per le partite che rimangono a disposizione fino alla fine della stagione, coppe comprese. Per quanto riguarda il resto è inutile anche parlarne“.

Così ha concluso l’ex Betis che guarda già alla partita di Liga, fuori casa, contro il Siviglia.

Setien sul Napoli: “Con il Napoli non sarà semplice“

Il tecnico ha parlato anche del Napoli, vittorioso ieri sera nella finale di Coppa Italia proprio contro la Juventus. I partenopei, prossimi rivali del club spagnolo ad agosto in Champions League, sono temuti dal coach spagnolo: “Contro il Napoli non sarà per niente facile. Ieri sera contro la Juve hanno giocato molto bene, Speriamo di disputare la partita di ritorno a casa nostra“.