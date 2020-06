Mercato Inter: Godin verso il Lione, ecco chi arriva al suo posto

Mercato Inter: Godin sempre più vicino alla Francia

Mercato Inter Godin | L’Inter continua il suo mercato, e lo fa pensando in grande alla prossima stagione. I nerazzurri vogliono indubbiamente rinforzarsi, ma per farlo non sono escluse delle cessioni. Antonio Conte, dal primo momento in cui è arrivato, ha delineato subito le sue gerarchie, di fatto tagliando fuori qualche elemento. Nel corso del tempo però sono arrivati anche dei cambiamenti importanti, come ad esempio per quanto riguarda Godin: il centrale uruguaiano doveva fare il titolare, ma le sue prestazioni in chiaroscuro sono state superate dal giovane Bastoni.

Ecco che l’ex Atletico ora può partire, e pare che sia sempre più vicino al Lione. Il club transalpino è al momento la squadra più interessata, e i nerazzurri aspettano solo l’offerta giusta per lasciar partire il proprio difensore. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport inoltre, la sua partenza alleggerirebbe non poco il tetto stipendio, visto il suo ingaggio da ben 5 milioni all’anno.

Ultime Inter: assalto a Kumbulla

Godin con molte probabilità lascerà l’Inter nella prossima sessione di mercato, ed ecco che dovrà essere preso un sostituto. Nel mirino in cima alla lista c’è Kumbulla, giovane difensore albanese in forza al Verona. La concorrenza è forte, ma filtra parecchio ottimismo nell’ambiente nerazzurro.