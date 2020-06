Juve, e ora sono guai. E’ arrivata dai colleghi di Top Calcio un’indiscrezione che se confermata sarebbe alquanto clamorosa che riguarderebbe il rapporto tra Ronaldo e Sarri.

Juventus: prima della Finale di Coppa Italia lite tra Sarri e Ronaldo

Non basta la brutta sconfitta della Juventus col Napoli in finale di Coppa Italia, arrivano altri retroscena.

Dopo un anno di “cura Sarri” i bianconeri sembrano ancora lontani dal recepire le metodologie di gioco dell’ex allenatore del Napoli.

I calciatori non sembrano riuscire a sviluppare in campo il gioco che ha in mente il tecnico. Il ko dell’Olimpico rappresenta un altro inciampo pesante dopo la finale di Supercoppa persa contro la Lazio.

La situazione in casa bianconera sembrerebbe delicata, soprattutto per l’ex allenatore del Chelsea. Anche per questo nelle ultime ore stanno emergendo nuovi, clamorosi retroscena. Secondo quanto svelato dalla tv, prima della sfida dell’Olimpico contro gli azzurri ci sarebbe stata una vera e propria lite negli spogliatoi tra Maurizio Sarri e Ronaldo.

In realtà la notizia non è proprio una sorpresa visto il carattere particolare di entrambi. I due già hanno discusso a novembre quando l’ex madridista si imbufalì per esser stato sostituito nel corso della gara contro il Milan lasciando poi lo stadio.

Da quel giorno Cristiano si era rimesso a lavorare vivendo un vero e proprio momento di grazia con 19 reti in 17 partite.

Juventus: Ronaldo in difficoltà?

Ora però il calciatore sembrerebbe esser rientrato dalla quarantena mostrando uno stato di forma precario, o almeno non matenendo il trend contro Milan e Napoli.