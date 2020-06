Totti, secondo colpo da agente: ecco Mateo Retegui

L’ex giallorosso piazza il suo secondo colpo da agente. Settimane fa aveva ammesso che si trattava di un talento sudamericano.

Retegui entra nella scuderia targata ‘Totti‘

Inizia a dare i primi suoi frutti l’avventura di Francesco Totti nei panni di procuratore sportivo, dopo aver smesso con quelli da calciatore prima e da dirigente poi. Dopo aver concluso l’ingaggio di Simone Bonavita, centrocampista dell’Inter under-16 , l’ex attaccante della Roma ha praticamente concluso l’accordo con Mateo Retegui, attaccante di proprietà del Boca Juniors, ma in prestito all’Estudiantes. Quasi un mese fa il ‘Pupone‘, durante un’intervista, ha rilasciato le seguenti parole: “Sto trattando un talento pazzesco dall’Argentina. E’ veramente forte forte forte, una mezza punta-attaccante. Il nome non lo dico, che sei matto? In giro stanno molti invidiosi, altrimenti me lo soffiano“.

Così anche Retegui entra a fare parte della scuderia ‘CT10 Management‘. Entusiasta il padre del calciatore del Boca, che in un’intervista al quotidinao ‘Olè‘ ha dichiarato: “Siamo onorati che un campione come Francesco Totti ci abbia contattato e sia diventato l’agente di mio figlio“.

Chi è Retegui, il baby talento che arriva dal Sudamerica

Questo è l’anno della consacrazione per Retegui. Con la maglia del club di proprietà di Juan Sebastian Veron ha totalizzato 18 presenze realizzando 4 reti. In patria ne parlano così bene che il calciatore è già pronto per fare il salto di qualità in Europa.