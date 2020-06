Coppa Italia, Napoli-Juve, ag. Politano: “Vi spiego il gesto di Matteo”

Davide Lippi, ha spiegato l’accaduto a ‘Radio Kiss Kiss‘ dopo che il calciatore ha zittito la panchina della Juve subito dopo il gol su rigore.

Napoli, parla l’agente di Politano: “Influenzato dalla panchina juventina“

Il giorno dopo la vittoria in Coppa Italia del Napoli, l’agente di Matteo Politano, Davide Lippi, ha voluto precisare a ‘Radio Kiss Kiss‘ il gesto del suo calciatore, reo di aver zittito la panchina della Juventus: “Mi sembra ovvio che il giocatore ce l’avesse con la panchina della Juventus. Hanno provato ad intimorire Matteo in tutti i modi sperando che lui potesse sbagliare il calcio di rigore, ma non ci sono riusciti.

Matteo è un giocatore fondamentale, cambiare squadra a stagione in corso non è per niente facile. Mi rivolgo ai tifosi del Napoli: il vero Politano ancora non lo avete visto, può darvi tantissime soddisfazioni, conosco bene le qualità del ragazzo, può fare molto meglio. Pensate che Gattuso lo aveva richiesto anche quando allenava il Milan“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli festeggia per la Coppa Italia, Salvini: Io criticato per i selfie, e loro?

Davide Lippi: “Grande vittoria. Felice per Gattuso“

Davide Lippi ha parlato anche della vittoria dei partenopei di ieri sera: “Sono molto contento per il mister Gattuso,se lo merita. Sono contento anche per la città. Giuntoli e Gattuso aspettavano da tanto questo momento. Felicissimo per la dirigenza azzurra che ha creduto nelle qualità di Rino“.