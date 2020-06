Calciomercato Roma, è fatta per Pedro dal Chelsea

Secondo il quotidiano inglese ‘Guardian‘, Pedro ha trovato l’accordo con la società capitolina per il suo trasferimento in giallorosso.

Mercato Roma, Pedro ora valuta se rimanere con i ‘blues‘ sino a fine stagione

Dall’Inghilterra sono sicuri: Pedro, la prossima stagione, giocherà con la maglia della Roma. Questi potranno essere gli ultimi giorni a Londra per l’attaccante ex Barcellona che, almeno a quanto scrivere il ‘Guardian‘, ha già trovato l’accordo con il club di Pallotta ed è pronto a legarsi con la maglia della Roma per due anni, con opzione per il terzo. Guadagnerà sui 3 milioni di euro a stagione. Il calciatore, quindi, lascerà il Chelsea dopo quasi 5 anni dove ha vinto una Premier League, una Coppa d’Inghilterra e l’Europa League (proprio con un suo gol contro l’Arsenal). L’unico problema per il calciatore è se rimanere con il club di Roman Abramovich fino al termine del campionato oppure andare via il 30 giugno, giorno in cui il suo contratto scadrà.

L’ex attaccante della Spagna sarebbe intenzionato ad andarsene alla fine di questo mese per non rischiare infortuni.

Da luglio Pedro potrà solo allenarsi a Trigoria

Dal 1 luglio sarà ufficialmente un giocatore della Roma, ma Pedro non potrà disputare match ufficiali fino a quando la stagione non si concluderà. Per non perdere il ritmo potrà solamente allenarsi a Trigoria con il resto della squadra.