Napoli, può arrivare un centrale brasiliano: è sfida all’Inter, gli azzurri sono già pronti ad investire 25 milioni per il sostituto di KK.

Calciomercato Napoli: Gabriel piace anche agli azzurri

Il futuro di Kalidou Koulibaly continua ad essere incerto in casa Napoli. Il difensore centrale, dopo una stagione in chiaro scuro, sta valutando diverse offerte dalla Premier League.

In questo momento, tuttavia, Aurelio de Laurentiis non sembrerebbe intenzionato a fare sconti e a scendere sotto la cifra fissata da tempo di 90 milioni per il senegalese.

In attesa dell’offerta giusta, tuttavia, il club azzurro si sta guardando attorno alla ricerca di un nuovo centrale da mettere a disposizione di Rino Gattuso per la prossima stagione.

Dalla Francia confermano l’interessamento da parte del Napoli per Gabriel. Per il difensore brasiliano del Lille, secondo quanto riportato da ‘Le10Sport’ , sarebbe pronto un investimento da 35 milioni. Il centrale però piace anche a Inter, Tottenham e Psg.

Napoli, doppio colpo dal Lille?

A differenza dell’Inter il Napoli potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il club francese. Gli azzurri, infatti, hanno già trattato lo scorso anno il cartellino di Pepè, poi finito all’Arsenal, e potrebbero giocarsi la carta Ounas.

Inoltre, negli ultimi mesi, Giuntoli ha aperto anche un altro tavolo con il Lille. Il ds azzurro vorrebbe addirittura mettere a segno il doppio colpo dal club francese: l’interesse per Victor Osimhen è ormai noto per l’attacco.