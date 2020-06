Calciomercato Milan Romagnoli PSG | Il nuovo ripartirà quasi certamente da Ralf Rangnick. Non è certa, invece, la permanenza della spina dorsale su cui si è poggiato il club rossonero negli ultimi anni. Gianluigi Donnarumma non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo del contratto, Zlatan Ibrahimovic è l’indiziato numero uno a dire addio ma c’è anche da capire la situazione legata al futuro di Alessio Romagnoli.

Calciomercato Milan, Romagnoli piace al PSG: Leonardo ci prova

Il ‘no’ di Theo Hernandez al trasferimento al PSG, non ha scalfito le speranze di Leonardo e della dirigenza parigina che hanno anche altri obiettivi rossoneri. Piace Ismael Bennacer, che però ha declinato qualsiasi opzione di trasferimento per continuare a crescere nel Milan. Ma secondo quanto riferisce Le10Sports, Leonardo vorrebbe portare al Paris Saint-Germain il capitano del Milan, Alessio Romagnoli. Il numero 13 rossonero andrebbe a raccogliere la pesantissima eredità lasciata da Thiago Silva che, in scadenza di contratto, non proesguirà la sua carriera in Francia.

Leggi anche – Calciomercato Milan, Theo Hernandez: “Resto qui”

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM NEL NOSTRO NUOVISSIMO CANALE: CLICCA QUI

Milan, Romagnoli può rinnovare

L’addio di Alessio Romagnoli, direzione Parigi, è meno scontato che mai. Il suo agente, Mino Raiola è in costante contatto con la dirigenza rossonera per puntare di migliorare l’ingaggio attuale e di prolungare il contratto in scadenza nel 2022. Per il Milan potrebbe essere ancora il suo capitano il punto di partenza per i progetti futuri