Calciomercato Juventus: Neymar se parte Dybala

Juve, il Barcellona su Dybala: occhio a Neymar

Juventus, allarme per Paulo Dybala, bianconeri su Neymar. Secondo quanto riportato da Don Balon, il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul numero dieci dei bianconeri Paulo Dybala. L’argentino andrà in scadenza nel ​2022 e sta spingendo per trovare un’intesa con i bianocneri.

Il nuovo accordo con la Juventus, prima dell’emergenza Covid, avrebbe dovuto garantire all’argentino uno stipendio ancora più alto, tuttavia con l’abbassamento del tetto ingaggi dovuto ai mancati introiti ora la firma sembra ancora lontana.

In caso di trasferimento al Nou Camp, i bianconeri potrebbero pensare a portare in Italia Nerymar, già proposto alla Juve un anno fa.

Notizie Juventus: Neymar a Torino, perchè no?

Come è noto il Barcellona ha messo in cima alla lista dei suoi obiettivi di mercato Lautaro Martinez. Le difficoltà nell’arrivare all’argentino, tuttavia, potrebbero portare la dirigenza catalana a virare su altri obiettivi. Tra questi proprio Paulo Dybala. La crisi di liquidità del club spangolo, tuttavia, non permetterebbe investimenti importanti. Dunque niente Lautaro e niente Neymar. Se però il Barcellona ripiegasse su Dybala, sfruttando anche i buoni rapporti con la dirigenza della Juve, allora sarebbero i bianconeri a potersi permettere il cartellino del brasiliano del PSG.

Come noto Neymar vorrebbe lasciare la Ligue 1 per tornare a confrontarsi con un campionato più impegnativo. La Liga sarebbe la prima scelta, ma la Serie A, giocata al fianco di Ronaldo, potrebbe ingolosire la stella brasiliana.