Calciomercato Juventus, Dybala nel mirino del Barcellona

Calciomercato Juventus: i blaugrana vogliono la Joya

Calcio Mercato Juventus Dybala | Un mercato sempre più attivo quello di Serie A, dove la maggior parte delle squadre sta pensando ai prossimi innesti, soprattutto per rinforzarsi e puntare ad obiettivi sempre maggiori. Ne sa qualcosa la Juventus, la quale però dovrà gestire non sono gli affari in entrata, ma anche quelli in uscita. Se ci saranno degli investimenti infatti, è possibile che qualche giocatore possa partire, e tra questi potrebbe anche esserci Dybala. L’attaccante argentino non sta vivendo un momento straordinario, e la sconfitta di ieri sera non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

In più pare che nelle ultime ore sia arrivata una vera e propria bomba dalla Spagna: stando a quanto riportato da Don Balon, l’argentino sarebbe stato messo nel mirino dal Barcellona. Il motivo? Dybala sarebbe infatti considerato il perfetto erede per Leo Messi. Una vera e propria notizia clamorosa, e che se dovesse essere confermata, cambierebbe tutte le leggi del prossimo mercato.

Dybala: tra Barcellona e rinnovo

Il futuro di Dybala è ancora tutto da scoprire, specie se arrivano notizie come quella di cui abbiamo appena parlato. L’attaccante bianconero è però legato parecchio alla Juventus, e per di più pare sia molto vicino il rinnovo di contratto. Questi i dettagli.