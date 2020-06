Ultime Juventus: sfida con l’Inter per Alaba

Calcio Mercato Juventus Alaba Bayern Monaco Inter | David Alaba, difensore del Bayern Monaco, è finito nel mirino dei grandi club. Il classe 1992 è in scadenza nel 2021 e potrebbe non rinnovare il contratto, anche se il Bayern ha fiducia e vuole puntare su di lui anche in futuro. Intanto, il calciatore, dopo anni di vittorie in Germania potrebbe decidere di andare via e cambiare aria. E’ duello italiano per l’acquisto del terzino adattato da centrale in questa stagione, con Inter e Juventus in prima linea. Non sono gli unici club che però hanno messo gli occhi sul calciatore austriaco, infatti anche il Real Madrid sta provando a convincere il calciatore. Senza rinnovo di contratto sarà il Bayern a decidere se lasciarlo partire la prossima stagione o perderlo a zero il prossimo anno.

Calciomercato Juve: Alaba nel mirino, è in scadenza 2021

Come riportato dal Telegraph, il club in vantaggio per l’acquisto di David Alaba è proprio la Juventus. I bianconeri potrebbero concludere l’acquisto anche il prossimo anno, a parametro zero quando Giorgio Chiellini lascerà la rosa bianconera. La cosa certa è che il giocatore è sempre più lasciare il Bayern Monaco a fine stagione per approdare in un nuovo campionato. La Serie A si prepara ad accoglierlo.