Calciomercato Inter, Emerson Palmieri nel mirino: Marotta sfida la Juventus

Calciomercato Inter: l’ex Roma Emerson può tornare in Serie A

Calcio Mercato Inter Emerson Palmieri | Un periodo davvero molto movimentato per la nostra Serie A, sia per quanto riguarda la ripartenza del campionato, sia per il mercato. La maggior parte delle squadre si sta attivando per rinforzarsi il più possibile, e tra queste c’è anche l’Inter, intenzionato ad alzare ulteriormente l’asticella richiesta da Conte. Il tecnico nerazzurro ha in mente degli obiettivi ben precisi, così come Marotta, il quale continua a pensare in maniera insistente ad Emerson Palmieri.

Il terzino italo-brasiliano è un pallino concreto, anche se portarlo via dal Chelsea non sarà affatto impresa facile. Questo per via di due fattori importanti: il primo è il prezzo dell’operazione, il secondo è la concorrenza. L’ex Roma costa almeno 30 milioni di euro, e per di più pare sia già nel mirino della Juventus: i bianconeri sono una rivale concreta, che possa scattare un vero e proprio derby di mercato?

fonte Corriere dello Sport

News Inter: assalto a Palmieri o riscatto Biraghi?

Emerson Palmieri continua ad essere un obiettivo per l’Inter, ma in casa nerazzurra ci sono ancora diversi dubbi: investire sul terzino dei Blues, o riscattare Biraghi? A livello economico converrebbe di più la seconda opzione è ovvio, visti i 12 milioni richiesti. Se si considera però l’impatto del giocatore ex Fiorentina, allora il discorso cambia in maniera significativa.