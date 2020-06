Calciomercato Inter, Conte vuole Belotti per l’attacco

Calciomercato Inter: Conte ha scelto Belotti

Calcio Mercato Inter Belotti | Il mercato di Serie A si infiamma sempre di più, e nel corso di questi ultimi giorni le principali squadre del nostro campionato hanno provato a portare avanti più operazioni possibili. E’ chiaro di come l’obiettivo comune sia quello di prendere qualche nuovo innesto, e specie per l’attacco, dove anche l’Inter sta valutando bene la situazione. I nerazzurri dovranno prima capire bene il futuro di Lautaro: l’attaccante argentino è sondato in continuazione dal Barcellona, e viste le sue intenzioni, sembra ormai questione di poco per il passaggio del Toro in blaugrana.

Ecco che il club meneghino sta pensando ad un sostituto di livello, magari con già buona esperienza. I nomi circolati ultimamente sono tanti, ma a quanto pare sembra che Conte abbia già preso una decisione: Andrea Belotti, punta del Torino. Il Gallo sarebbe il preferito del tecnico, anche più di Aubameyang. Per il gabonese infatti ci sono tanti dubbi, così come riportato da cm.com.

Belotti-Inter: affare complicato

Belotti è un nome molto caldo in orbita nerazzurra, ma strapparlo al Torino non sarà affatto impresa facile. Cairo se lo vuole tenere stretto, e per di più la concorrenza continua ad essere molto elevate. Nelle ultime ore pare si sia aggiunta un’altra squadra italiana alla corsa, ecco di chi stiamo parlando.