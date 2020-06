Inter, l’ipotesi Federo Chiesa in vista del prossimo calciomercato non è tramontata. Il club nerazzurro starebbe provando a tentare i nerazzurri a suon di contropartite.

Calciomercato Inter: Chiesa arriva grazie a Nianggolan?

Il mercato dell’Inter, malgrado la stagione sia ripresa, continua ad essere caldissima. Secondo quanto riportato dall’Ansa i nerazzurri starebbero già lavorando sia in entrata che in uscita.

A proposito di colpi, tra i primi della lista resta Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina potrebbe sbarcare a Milano anche sfruttando i buoni rapporti tra i due club. In ballo, infatti, ci sarebbero diversi nomi. Non solo Dalbert e Biraghi, terzini sinistri scambiati già lo scorso anno. Per arrivare al figlio d’arte, Marotta ed Ausilio sarebbero ponti a mettere sul piatto il cartellino di Raja Nianggolan.

Il calciatore è reduce dall’esperienza a Cagliari e si era parlato di un suo possibile reintegro da parte di Conte. L’ex romanista potrebbe però essere girato come contropartita alla Fiorentina per arrivare all’esterno che Conte sogna. Al suo posto, a Milano, potrebbe arrivare Vidal o Tonali.

Notizie Inter: Godin via, dentro Kumbulla?

A proposito di cessioni, potrebbe andare via Diego Godin. La sua esperienza in nerazzurro, durata meno di un anno, non ha prodotto i risultati sperati che tutti si attendevano. Al suo posto arriverebbe Kumbulla, classe 2000, attualmente in forza al Verona.