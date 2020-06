Calciomercato Inter, Cavani obiettivo concreto: ostacolo ingaggio

Calciomercato Inter: ecco le richieste di stipendio da parte di Cavani

Calcio Mercato Inter Cavani | Il mercato di Serie A è come sempre molto vivo, e in questi ultimi giorni stanno arrivando sempre più notizie per quanto riguarda dei possibili colpi in entrata. Le big del nostro campionato si stanno attivando parecchio, e soprattutto l’Inter starebbe puntando all’acquisto di una punta. Il futuro di Lautaro Martinez sembra ormai segnato, con l’argentino diretto verso il Barcellona, ed è per questo che servirà un sostituto, magari di livello.

Tra i tanti nomi interessanti quello più suggestivo è Cavani, il quale andrà in scadenza con il PSG, e non rinnoverà. Si tratta chiaramente di un’operazione complicata, anche perchè lo stesso uruguaiano avrebbe delle richieste piuttosto alte per quanto riguarda l’ingaggio: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Matador chiederebbe un biennale da 12 milioni netti a stagione. Una cifra altissima, e che blocca non poco l’affare.

Inter-Cavani: concorrenza Atletico

L’Inter frena per Cavani, e lo fa a causa delle cifre richieste dall’attaccante. 12 milioni sono tantissimi, e in più c’è da considerare anche l’aspetto concorrenza, sempre molto agguerrita per il giocatore ex Napoli. In particolare attenzione all’Atletico Madrid, il quale starebbe puntando seriamente all’uruguaiano. La squadra di Simeone, ad oggi, è la rivale numero uno.