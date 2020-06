Calciomercato Inter Aubameyang | L’Inter non conosce il futuro di Lautaro Martinez e nel prossimo campionato potrebbe trovarsi a dover fare a meno della coppia che ha incantato San Siro. I nerazzurri valutano vari profili, tra cui quello di Pierre Emerick Aubameyang.

Calciomercato Inter, Aubameyang sceglie il suo futuro

Non conosce ancora il suo futuro, è quello che ha ribadito pochi giorni fa l’attaccante gabonese dell’Arsenal. Ma l’Inter non molla il colpo e intende chiuderlo quanto prima per regalare ad Antonio Conte per la prossima stagione. Il suo contratto scade tra un anno con i Gunners e, ad oggi, non c’è intesa per il rinnovo. Il futuro di Pierre Emerick Aubameyang, quindi, può prendere solo due strade: il prolungamento o l’addio definitivo. L’Inter è alla finestra ma ci sono anche molti altri club interessati all’ex Borussia Dortmund.

Leggi anche – Il Napoli vince la Coppa Italia: le parole di Gattuso

Inter, c’è il sì di Aubameyang

Stando a quanto riferisce calciomercato.com, il giocatore gradirebbe molto un ritorno in Italia dopo l’esperienza al Milan. Direbbe sì a un’avventura con Antonio Conte in panchina. Insomma, l’apertura sarebbe totale. Il nome dell’attaccante gabonese ha già fatto impazzire la piazza milanese e ci sono già stati i primi contatti con il suo entourage. Nelle prossime settimane l’affare potrebbe entrare nel vivo e chiudersi.