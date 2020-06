UEFA, Champions ed Europa League: sarà “Final Eight”, decisione presa

UEFA, decisione dal Comitato dell’UEFA: Final Eight per Champions League ed Europa League

UEFA, Champions League ed Europa League – Final Eight | Arriva la decisione dai vertici UEFA, per le massime competizioni in Europa per club. Il calcio è andato verso la ripresa, con i campionati che sono ripartiti. Questa sera, in Italia, si decreterà il secondo trofeo della nostra Nazione calcistica e primo trofeo post-Covid. Scenderanno in campo Napoli e Juventus per la finale di Coppa Italia, club che sono entrambi impegnati anche in Champions League, manifestazione che riprenderà ad agosto. Ed è proprio di questa, che si è deciso in giornata attraverso la riunione del Comitato dell’UEFA. Lo rivelano i colleghi di Sky Sport: ci saranno, per Champions League ed Europa League, le Final Eight.

UEFA, Champions ed Europa League: ecco dove si giocherà e quale sarà il format delle due manifestazioni

Date e sedi delle due manifestazioni, più la Supercoppa Europea, sono state rese note. La Champions League si giocherà a Lisbona, dal 12 al 23 agosto, mentre per quel che riguarda l’Europa League, si giocherà in Germania, dal 10 al 21 agosto. La Supercoppa, invece, si giocherà a settembre. Precisamente nel giorno del 24, con sede a Budapest. Restano invece invariate le 12 sedi che erano state scelte per Euro 2020. Con lo slittamento all’anno 2021, restano uguali e intatte le scelte prese, semplicemente saranno rimandate all’anno prossimo.