UEFA, Ceferin: “Final Eight con il pubblico? Ad oggi non è possibile”

UEFA: Ceferin sul Final Eight aperto al pubblico

UEFA Ceferin | Il calcio sta ripartendo in ogni paese, e ora i campionato stanno lentamente riprendendo il loro corso. Anche in Serie A è arrivata la fatidica svolta, ovviamente non senza fatica e lavoro dietro le quinte. Nella giornata di oggi sono inoltre arrivate delle grandi novità per quanto riguarda la Champions League, con la UEFA che ha reso ufficiali le date finali della competizione. Oltre a questo sono arrivate delle dichiarazioni da parte Ceferin, il quale ha detto la sua su un argomento molto caldo, ovvero la presenza di pubblico nel Final Eight. Ecco le sue parole riportate da InterNews:

“Rispondendo ora e a come è messa la situazione, direi che è molto difficile. Le cose però cambiano in maniera molto rapida, la situazione andrà valutata più in là. Sarebbe un errore rispondere adesso sulla questione, un mese fa neanche avremmo immaginato che si sarebbe ritornati in campo. Penso però che non passerà ancora molto tempo senza i tifosi”

Ceferin sulla ripartenza della Serie A

Il Presidente della UEFA si è poi focalizzato sulla ripresa della Serie A. Una notizia ottima, e che si attendeva da tempo. Inoltre c’è la totale approvazione della ripartenza, specie per quanto riguarda l’impatto a livello europeo.