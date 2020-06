Oroscopo di domani 18 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 18 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. E’ un periodo in cui vivi molti contrasti nel tuo umore. Ci sono giorni in cui sei tormentato dalla stanchezza, mentre in altri sei pimpante. Questo momento lo vivrai fino al week-end, ma sarà comunque complesso per te. Dei chiarimenti sono in arrivo, dovrai affrontare alcune discussioni lasciate in sospeso.

Toro. Hai a tuo favore la Luna e Marte, questo ti permetterà di vivere in armonia i momenti passati in casa. Troverai maggiore serenità rispetto agli ultimi giorni, domenica sarà una giornata molto importante.

Gemelli. I prossimi tre giorni saranno giorni intensi per i tuoi progetti. Sfrutta questi momenti per dare il meglio, ti serviranno poi a luglio, quando gli stessi progetti, entreranno nel vivo. Solo Marte in opposizione di creerà del nervosismo.

Cancro. Hai diverse idee nella mente, legate ai tuoi progetti. In questi momenti è stato difficile metterli in pratica, ma è giunta l’ora di farlo. Porta avanti le tue ambizioni, ma avrai bisogno di una persona cara accanto a te a farti da supporto.

Leone. Ci sarà un po’ di distrazione in questa giornata, vivi della insoddisfazione per alcune tue questioni personali. Hai paura di essere giudicato, o meglio, non ti piace quando sei messo sotto giudizio. Sei nervoso per questo.

Vergine. Giornata interessante, avrai molti impegni oggi. Nei giorni che seguono, invece, è possibile che tu ti senta stanco o nervoso. Le stelle però, indicano che devi rilassarti un po’.

Oroscopo Paolo Fox 18 giugno 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornate di recupero quella di oggi e quella che arriverà domani. Alcune questioni dovrai ancora risolvere, ma purtroppo tutto dipende anche dal tuo momento difficile che vivi a livello economico. Luglio metterà i problemi da parte.

Scorpione. Giornata di forte stress, alcune cose sono cambiate nel tuo quotidiano e dovrai cominciare a farci l’abitudine. Tempo al tempo, con un po’ di prudenza, arriverà ad essere tutto più ordinario.

Sagittario. Sarà una giornata in cui toccherà avere molta prudenza, soprattutto per quel che riguarda la famiglia. Evita le discussioni, accumulare tensioni sarebbe inutile. Discorso analogo per le tue relazioni con amici e la tua amata.

Capricorno. Vivi poca serenità nel tuo lavoro, ma ben presto avrai Marte e Giove favorevoli nel tuo segno. E’ per questo che ti dico di resistere ancora un po’. E, soprattutto, metti il passato alle spalle.

Acquario. Giornata in cui vivrai molte incertezze, questo è un periodo in cui sei molto confuso. Il week-end ti permetterà di riordinare le idee. Venere favorevole nel tuo segno, per tale motivo, non aver paura di gettarti in nuovi incontri e nuove conoscenze.

Pesci. Possibile che tu debba preoccuparti della tua forma fisica, perché questo è stato un periodo in cui ti sei un po’ lasciato andare. Questa è una giornata di recupero, così come quella di domenica.