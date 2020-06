In vista della finale di Coppa Italia resta ancora qualche dubbio di Formazione per Rino Gattuso che questa sera spera di alzare il suo primo trofeo sulla panchina del Napoli.

Napoli, le scelte di Rino Gattuso

Il tridente di Gattuso per la finale di Coppa Italia con la Juve potrebbe cambiare rispetto a quello sceso in campo contro l’Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, Rino dovrebbe mettere in campo i tra attaccanti “inventati” proprio da Sarri con Callejon-Mertens-Insigne. Politano, titolare con l’Inter, potrebbe partire dalla panchina per il rientrante Josè.

Ma non solo, dovrebbero tornare in campo dall’inizio anche Mario Rui e Fabian. Oltre a Meret in porta, che prenderà il posto do Ospina.

Dal 2014, giorno della finale contro la Fiorentina, i reduci sono 4: Ghoulam e poi quelli del tridente Callejon-Mertens-Insigne: José e Lorenzo giocarono dall’inizio, e anzi il capitano segnò anche due gol, mentre Dries subentrò dalla panchina e fece tris.

Per quanto riguarda i cambi rispetto all’Inter, questi potrebbero essere 4. Fabian al posto di Elmas, con Demme in regia e Zielinski interno sinistro. Meret, titolare anche in campionato con la Juve (per la penultima volta), in porta e poi Callejon largo a destra e Mario Rui terzino sinistro.

Manolas e Lozano ci saranno, ma in panchina

Verso la convocazione anche Manolas, non ancora pronto dopo l’infortunio muscolare. Ci sarà anche Lozano, lunedì escluso dall’allenamento da Gattuso. Qui le probabili formaizoni.