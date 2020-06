Notizie Brescia, non finisce il caso Balotelli

Notizie Brescia Calcio Balotelli Procura Tamponi ultime | Un caso senza fine quello di Mario Balotelli, che è ormai entrato in ‘guerra’ con il Brescia. Il calciatore arrivato la scorsa estate con grande entusiasmo da parte di società, tifosi e anche sua, visto che è cresciuto proprio a Brescia, ora è in rottura totale. Le parti sono pronte alla rescissione del contratto, ma non finirà qua, perché molto probabilmente ci sarà una causa che sarà portata avanti da entrambe le parti per fare giustizia. Il club recrimina al calciatore di non essersi allenato per giorni e di averlo fatto poi con scarso impegno, mentre Balotelli non ci sta. In più lui e il suo agente Mino Raiola, hanno fatto accuse gravissime nelle ultime settimana, rivelando che il club non ha mai messo a disposizione i tamponi da Coronavirus per il calciatore. Ora sono partite tutte le indagini del caso per scoprire la verità.

Ultime Brescia, Balotelli convocato in Procura dopo la denuncia di Raiola

Intanto, mentre il caso tamponi è ancora sotto indagine, Mario Balotelli è stato convocato in Procura nelle ultime ore, proprio in merito alla denuncia del suo agente Raiola. Ora il calciatore italiano dovrà rispondere ad alcune domande inerenti alla mancanza di tamponi effettuati dal suo club.