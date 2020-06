Notizie AS Roma, Zaniolo carico: “Tornerò presto”, possibile apparizione il 15 luglio

Notizie AS Roma – Zaniolo | E’ al centro dell’attenzione a Trigoria, perché Nicolò Zaniolo aveva già archiviato l’idea di poter prendere parte alle partite da giocare in estate. Certo, tra le sue idee a inizio anno c’era quella di scendere in campo con la maglia della Nazionale, nessuno poteva immaginare uno scenario del genere, con la Serie A in campo ed Euro 2020 slittato al 2021. Il talento della Roma si allenerà in gruppo, e non vede l’ora di poter tornare in campo. Ovviamente non sarà a disposizione nei primi impegni dei giallorossi ma, attraverso i canali ufficiali del club, ha promesso un rientro a stretto giro.

Ultime Roma, l’annuncio di Zaniolo: ecco quando potrà tornare in campo

Sul sito della Roma sono apparse le parole di Nicolò Zaniolo. Il talento italiano è certo: “Tornerò tra due o tre settimane”. Le promette il fuoriclasse dei giallorossi, che non vede l’ora di rimettere piede all’Olimpico, anche se lo scenario sarà completamente diverso da quello che ha lasciato quando arrivò la pesante botta dell’infortunio al crociato. Ma adesso è tutto cambiato, questo lungo stop gli permette di ritornare in campo. Probabilmente tornerà quando a Roma arriverà l’Hellas Verona, precisamente il 15 giugno. E’ quello l’obiettivo del calciatore che, assieme allo staff medico, valuterà con attenzione il suo rientro.