Napoli Juventus Meret | Il Napoli vince la Coppa Italia Coca Cola e lo fa dopo una partita molto ristretta dal punto di vista delle occasioni. La vittoria è stata possibile anche grazie alle parate di Alex Meret che sui calci di rigore si è fatto trovare pronto e ne ha parato uno a Paulo Dybala.

Napoli-Juventus, Meret: “Orgoglioso di questo gruppo”

Il portiere azzurro, al termine del match, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport in cui ha mostrato tutta la sua soddisfazione.

“Siamo molto contenti. Sono molto orgoglioso di far parte di questo gruppo. Abbiamo giocato bene e sperato di vincere. Abbiamo tenuto duro e l’abbiamo portata a casa”.

Discorso Gattuso-De Laurentiis? “Sono contenti e soddisfatti del nostro operato“.

Abbraccio con Buffon? “Gigi è ancora il numero uno ì, lo ha dimostrato anche oggi. Per me è un onore poter giocare partite come queste. Sono emozionato e felice”.

Leggi anche – Il Napoli vince la Coppa Italia: il tabellino

Meret: “Non è una rivincita. Vittoria dedicata al popolo napoletano”

Missione? “C’è ancora tanto da fare. Abbiamo portato a casa solo un obiettivo e cercheremo di arrivare quanto più in alto possibile”.

Rivincita? “Assolutamente no. Il mister fa le sue scelte. Ho lavorato sodo per arrivare a giocare questa partita e sono molto felice, farò lo stesso le prossime volte. Dedico la vittoria alla mia famiglia, alla mia ragazza e al popolo napoletano“.