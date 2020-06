Napoli Juventus Maksimovic | Fine primo tempo all’Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Prima frazione abbastanza chiusa e povera di occasione, salvo qualche parata importante di Buffon su Insigne e Demme e qualche uscita interessante di Meret ad anticipare i calciatori bianconeri.

Napoli-Juventus, Maksimovic: “Possiamo far male ai bianconeri”

Intercettato dai microfoni di Rai Sport al termine del primo tempo tra Napoli e Juventus, Nikola Maksimovic ha analizzato il pari maturato grazie alle belle parate di Buffon e Meret. Il difensore serbo ha posto l’accento sulle occasioni azzurre e soprattutto sull’attenzione della fase difensiva del Napoli.

“Sicuramente possiamo fargli male, lo abbiamo già dimostrato in due o tre azioni. Il nostro problema è che abbiamo sbagliato alcuni passaggi in uscita e ne abbiamo recuperati poco. Dobbiamo smettere di sbagliare perché ci possono costare tanto“.

Maksimovic si prende la fiducia di Gattuso

Il difensore serbo si è imposto in maniera impressionante al centro della difesa partenopea. E’ stato decisivo per la qualificazione in finale del Napoli grazie ad una prestazione di altissimo livello accanto a Kalidou Koulibaly. Anche questa sera contro la Juventus sta mettendo in mostra una forma smagliante nonostante il lockdown. Ha un unico obiettivo: prendersi la titolarità.