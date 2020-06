Napoli-Juventus: le probabili formazioni della finale di Coppa Italia

Napoli-Juve, ci siamo. Oggi è il giorno della sfida tra le due formazioni che assegnerà il primo trofeo della stagione. Agli azzurri ed i bianconeri scenderanno in campo questa sera all’olimpico.

Napoli-Juventus: probabili formazioni, Sarri lascia fuori Dogulas Costa?

I due allenatori Sarri e Gattuso dovrebbero modificare qualcosa nelle formazioni rispetto alle semifinali.

Come arriva il Napoli

Rino dovrà fare a meno del portiere Ospina, il protagonista contro l’Inter, ma in porta ci sarà un’altra garanzia, ovvero Meret. Il portiere ex Udinese ha perso il posto da titolare per una scelta personale del tecnico (e per qualche errore di gioventù…). Si cambierà anche in mezzo al campo dove rientra Fabian Ruiz al posto di Elmas. Gattuso stravede per il giovane macedone, ma Fabian ha tanto di più, ha il senso del gioco. Con lui in mezzo al campo gli azzurri sperano di alzare il livello di gioco. Mario Rui, il terzino rimasto fuori contro l’Inter per far giocare il più difensivo Hysaj, potrebbe tornare a spingere.

Come arriva la Juventus

Lo stesso dicasi per Juve con Bentancur che potrebbe giocare al centro al posto di Pjanic, centrale fortissimo ma in caduta libera. Difficile invece capire quanto potrà dare Khedira, se toccherà a lui prendere il posto del bosniaco da titolare.

I bianconeri dovrebbero confermare l’attacco con Dybala e Ronaldo due giocatori considerati senza ruolo. Con loro ci sarà Douglas Costa, anarchico quanto i due ma almeno su una sola corsia. Per questo i bianconeri pesano a Cuadrado largo in attacco. Con il colombiano a destra, Ronaldo tornerebbe a sinistra, Matuidi riprenderebbe l’armatura del suo scudiero personale.

NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3), la probabile formazione: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.