Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali della finale di Coppa Italia

Manca poco ormai all’inizio della gara tra napoletani e bianconeri: in gioco il primo trofeo della stagione, diamo un’occhiata alle scelte degli allenatori.

Aspettando l’11 iniziale di Napoli e Juve

A cominciare dagli azzurri, per quanto riguarda l’estremo difensore, la certezza è che Ospina non sarà della partita. Al suo posto Meret. Non sono pochi i cambi nella formazione che ha eliminato l’Inter: in difesa c’è Mario Rui al posto di Hysaj, a centrocampo Fabian dà il cambio ad Elmas, in attacco Politano si accomoderà inizialmente in panchina per far spazio a Callejon. Dopo aver firmato il tanto atteso rinnovo con gli azzurri, Mertens è l’uomo in più al centro dell’attacco di mister Gattuso. Dovrà accomodarsi quindi in panchina, almeno inizialmente, Arkadiusz Milik, corteggiato proprio dai bianconeri in sede di mercato.

Per quanto riguarda la Vecchia Signora, tra i pali ci sarà Buffon, portiere di Coppa alla ricerca dle trofeo tanto agognato. Difesa a 4, con Alex Sandro, Bonucci, De Ligt e Danilo. Centrocampo a tre con Bentancur, Khedira e Matuidi a sostegno del tridente formato da Cristiano Ronaldo, Dybala e Cuadrado. Ancora panchina quindi per Miralem Pjanic, sempre più avviato a lasciare il club a fine stagione.

Così in campo, ore 21:00, stadio Olimpico:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian, Zielinski; Callejon, Insigne, Mertens.

Juventus (4-3-3) IN AGGIORNAMENTO: Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Matuidi, Khedira; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala.