Mercato Milan, visite mediche terminate per Kalulu: in arrivo l’ufficialità

Pierre Kalulu è un nuovo giocatore del Milan: il difensore francese classe 200o è arrivato ieri a Milano. Nel pomeriggio ha sostenuto le visite mediche, si attende l’annuncio ufficiale.

Test medici conclusi per Kalulu, ora la firma col Milan

Il calciatore ha terminato le visite mediche: ora manca soltanto il test d’idoneità al Centro Ambrosiano di Medicina dello Sport e poi arriverà il momento della firma, con l’annuncio atteso a momenti. Per lui è pronto un contratto fino al 2025.

Ultime Milan, chi è Pierre Kalulu

Arriva a parametro 0 dal Lione, dove non ha mai giocato in prima squadra, ma ha guidato tutte le formazioni giovanili in cui ha militato. Quest’anno coi francesi è arrivato fino ai quarti di finale di Youth League, prima che la pandemia interrompesse tutto. Il club transalpino non avrebbe voluto perderlo, ma lui ha preferito cambiare aria, spinto anche dalla folta concorrenza (i vari Dubois, Rafael e Tete) che si trovava a dover battere per giocare titolare col club di Aulas.

Sulle sue tracce, riferisce SportMediaset, c’era anche il Bayern Monaco, ma Kalulu ha ceduto alle lusinghe di Paolo Maldini (innamorato del giocatore dal punto di vista tattico), con i bavaresi che hanno poi ripiegato su un altro giovanissimo difensore svincolato, Kouassi del PSG. Per lui 16 presenze quest’anno con l’Under 17 del Lione, arricchite da 3 assist.