Mercato Milan: Rangnick è fatta, Maldini verso l’addio

Mercato Milan: dall Germania, praticamente fatta per Rangnick

Mercato Milan Rangnick | Il Milan si prepara a terminare la stagione attuale, ma l’obiettivo della dirigenza è anche quello di guardare al futuro, ed in particolare a come riportare in auge la squadra. La rivoluzione è stata praticamente già annunciata, e con ogni probabilità partire dall’allenatore. Pioli non sarà confermato, e nel mirino c’è da parecchio tempo Rangnick, attuale responsabile dell’area tecnica Red Bull.

Il tedesco però si è avvicinato sempre di più al Diavolo, e nelle ultime ore è arrivata l’ennesima conferma: dalla Germania danno praticamente per fatto il passaggio di Rangnick al Milan, in quanto allenatore e direttore sportivo. Un doppio ruolo importantissimo, e che porterà a dei cambiamenti vistosi sia sotto l’aspetto tecnico che quello gestionale del mercato. I rossoneri sperano di chiudere il prima possibile, intanto testa al campionato.

News Milan: dentro Ragnick, fuori Maldini

Rangnick si prepara ad essere il nuovo allenatore del Milan, ed il suo arrivo di certo non passerà inosservato. Oltre che dal punto di vista del trasferimento, la sua nuova gestione difficilmente lascerà spazio a Maldini, ormai destinato alla partenza. Quest’ultimo, come Boban qualche tempo fa, sarà infatti quasi sicuramente fuori dal progetto. Una vera e propria bomba.