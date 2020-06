Mercato Juventus, beffa Havertz: il tedesco verso il Real Madrid

Mercato Juventus: si allontana l’ipotesi Havertz

Mercato Juventus Havertz | La Juventus si sta dimostrando ancora una volta come una delle squadre più attive sul mercato, e negli ultimi tempi sono stati tantissimi i nomi iscritti nel taccuino di Paratici. Il modus operandi è sempre stato molto chiaro: puntare soprattutto sui giovani prospetti, come ad esempio Kai Havertz. Il centrocampista tedesco, nonostante la giovane età, è riuscito in poco tempo ad avere numeri mostruosi e ad attirare moltissime pretendenti.

I bianconeri lo hanno seguito con molta attenzione, ma la trattativa si è sempre rivelata come una vera e propria utopia, soprattutto vista e considerata la grande mole di concorrenti. Nelle ultime ore è arrivata infine una notizia che può beffare definitivamente la Vecchia Signora. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, pare che Havertz abbia scelto il Real Madrid come sua prossima destinazione.

Havertz-Juventus: l’unica speranza bianconera

Havertz difficilmente arriverà in Italia, e la sensazione è che da qui ai prossimi giorni verranno intensificati i contatti tra Leverkusen e Real Madrid per chiudere la trattativa.

Occhio però a qualche possibile passo falso da parte dei Blancos: questi ultimi avrebbero presentato un’offerta ai tedeschi. Il tutto sarebbe stato rifiutato perchè lontana dai 100 milioni richiesti. Ecco che la Juventus può ancora sperare, magari inserendosi all’ultimo.