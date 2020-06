Lazio, le ultime dall’allenamento dei biancolesti non sono positive. Il centrale Luiz Felipe si è infortunato e dovrà restare fuori per la ripresa del campionato.

Luiz Felipe non ce la fa: stop di 10 giorni

Non sarà una ripresa ideale per Simone Inzaghi che pronti via già perde uno dei suoi titolari. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Luiz Felipe sarà out.

Ma non è l’unica pessima notizia perchè il club e non ha ancora risolto gli interrogativi legati a Leiva e Marusic. Lulic era fuori da un pezzo e nessuno sa se potrà recuperare per le ultime due o tre giornate di campionato.

A 7 giorni dalla sfida decisiva di Bergamo con l’Atalanta, la Lazio è già in emergenza. Due titolari in meno, altri due in dubbio. Da Formello trapelano preoccupazioni e ansia in vista della delicata sfida.

Dentro l’idea e la tentazione di forzare i recuperi, si misura l’esigenza di evitare infortuni che potrebbero compromettere il resto della stagione. L’esito degli accertamenti clinici ha almeno dato un’indicazione precisa a Simone Inzaghi. Luiz Felipe, costretto a chiedere il cambio durante la partitella di sabato a Formello, dovrà fermarsi per una decina di giorni.

Niente Atalanta per Luiz Felipe: le condizioni dopo l’infortunio

Per fortuna per il centrale sono escluse lesioni gravi, ma c’è un problema muscolare al polpaccio. Il brasiliano resterà a riposo per l’intera settimana. Per questo salterà la Dea. Lo staff medico cercherà di rimetterlo a disposizione per la Fiorentina (sabato 27 giugno) o per il Torino (martedì 30). Il problema è che per la Lazio la coperta ora si fa corta.