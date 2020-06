Juventus, ultimatum Sarri: se non vince stasera può andare via

Ultime Juventus: Sarri, la Coppa Italia per convincere

Ultime Juventus Sarri | Stasera si giocherà la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, e di certo non sarà una sfida come le altre. Non lo sarà soprattutto per Maurizio Sarri. Questo ovviamente per via di due fattori: il primo riguardante il suo passato da tecnico azzurro, e il secondo legato al suo futuro. Mettendo da parte i vari intrecci da ex, possiamo definire questa stagione del toscano come turbolenta e ancora incerta. Il motivo? I tanti dubbi su di lui: messo alla prova dal primo giorno, l’allenatore bianconero non ha mai dato l’impressione di dare sicurezza, sia nei confronti della dirigenza, sia in quella dei tifosi.

Insomma un futuro ancora per certi versi da scrivere, e che potrebbe subire una grande svolta stesso in serata. Stando alle parole dell’ex patron Cobolli Gigli, se stasera Sarri non dovesse portare a casa la Coppa, ecco che potrebbe essere il primo a pagare. Un vero e proprio ultimatum.

Sarri: tra i dubbi sul futuro a quelli in campo

Sarri si giocherà tantissimo stasera, e in gran parte sul suo futuro. Il tecnico deve assolutamente vincere, e per farlo dovrà mettere in campo la formazione migliore possibile. Questi i suoi attuali dubbi sulla formazione di stasera.