Juventus, le ultime notizie che arrivano dalla Continassa parlano di due ballottaggi in vista della gara di questa sera contro il Napoli valevole per la Finale di Coppa Italia.

Juventus: Sarri ha due dubbi, Pjanic non al meglio

I bianconeri giocheranno all’Olimpico contro il Napoli di Rino Gattuso. Il grande ex Maurizio Sarri sta studiando le mosse per battere la squadra partenopea che lo ha lanciato nel grande calcio.

Per farlo l’attacco sarà guidato ancora da Ronaldo e Dybala, considerata l’assenza di Gonzalo Higuain.

Ballottaggio in attacco

Il vero dubbio, come riportato dal Corriere dello Sport, è tra Cuadrado e la continuità con Douglas Costa. La decisione avrà anche ripercussioni sulle posizioni in campo.

Sarri pensa se ripetere la soluzione adottata contro il Milan o cambiare qualcosa. Con CR7 ancora punta centrale, ci sarebbe la conferma di Douglas, mentre con il portoghese di nuovo nella sua comfort zone a sinistra tornerebbe in scena Cuadrado, con Dybala “falso nove”. La seconda soluzione sta via via prendendo piede. Con Cuadrado, Sarri acquisterebbe pure più sostanza in copertura rispetto a Douglas Costa che è un esterno puro.

Dubbio in mezzo al campo

Il secondo dubbio è a centrocampo: Khedira o Pjanic? In allenamento i calciatori hanno dato il massimo anche se il tedesco sembra favorito per tornare titolare al posto del bosniaco. L’ex Roma non è sembrato al meglio. Se giocasse il campione del mondo, Bentancur, agirà in regia con Matuidi mezzala sinistra. In difesa, la linea dovrebbe essere la stessa vista contro i rossoneri con Danilo a destra e Buffon in porta. Qui le probabili formazioni complete.