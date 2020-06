Italia, Mancini: “Ronaldo non mi convince da prima punta”

Italia, Mancini sulla finale di Coppa Italia

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

Le parole del ct Mancini

Svizzera?

«Eravamo pronti per tutti. Ogni cosa messa a punto. Non sarebbe stato un girone facile e tra un anno sarà dura. La Svizzera è storicamente tosta per noi, ha giocatori di qualità che giocano in top club e un bravo c.t. ma saremo pronti».

Coppa Italia?

«Tra le mie scelto la prima, naturalmente: 1984-85. La Samp non aveva mai vinto nulla. È stato l’inizio di tutto. Espugnammo San Siro con gol di Souness, poi 2-1 a Marassi: una rete io, una Vialli. Ero piccolo a 20 anni».

Tra le quattro da allenatore?

«Anche qui scelgo la prima: Fiorentina 2000-01. Sembrava impossibile battere quel Parma ma alla fine è arrivata la gioia».

Juve?

«Dopo la lunga inattività, ci vorranno almeno 5-6 partite prima che le squadre recuperino il loro valore. Mi aspetto una partita molto aperta ed equilibrata e non solo perché le finali sono partite particolari. Me l’aspetto perché il Napoli è una bella squadra la di là di quello che hanno combinato in campionato».

Gattuso?

«Chi lo riduce a un motivatore gli fa torto. Rino è cresciuto di stagione in stagione. Ogni anno un po’. Ha accumulato conoscenze ed esperienze anche fuori, è un bravo tecnico».

Sarri ?

«Prendere una squadra che vince da tanti anni e tenerla davanti a tutti è complicata, io intravedo qualcosa. La squadra lo segue».