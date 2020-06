Coppa Italia, Benitez carica il Napoli: “Faccio il tifo per voi”

La finale di Coppa Italia di questa sera tra Napoli e Juventus assegna il primo trofeo nei cinque maggiori campionati europei, dopo lo stop dovuto al coronavirus. Ad analizzare la sfida è stato l’allenatore del Dalian Yifang, Rafael Benitez, con un passato nelle fila degli azzurri, che ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Il tecnico spagnolo ha allenato il Napoli dal 2013 al 2015, vincendo 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa italiana. Un periodo breve ma intenso contraddistinto anche dal forte legame con i tifosi che Benitez non ha dimenticato: “Ho trascorso due anni bellissimi in quella città con un pubblico meraviglioso. La Juventus è una grande squadra, ma tifo Napoli per il sentimento che nutro nei confronti dei partenopei”.

News Napoli, Benitez: “La Supercoppa fu speciale”

Il libro dei ricordi si apre con la vittoria in Supercoppa contro i bianconeri. Una sfida che si concluse con il punteggio di 8-7 dopo i calci di rigori: “A Doha la Juventus era favorita- racconta Benitez- ma riuscimmo a vincere. Una sfida in gara secca è imprevedibile e di conseguenza il pronostico può essere ribaltato. Quel trofeo fu speciale perchè la rivalità con i bianconeri è molto forte e nello stesso tempo ci diede una visibilità internazionale, che era mancata fino a quel momento”.

Notizie Napoli, le parole di Rafa

Non poteva mancare un ricordo sulla vittoria della Coppa Italia contro la Fiorentina conquistata nel 2014, ultimo trofeo conquistato dagli azzurri. Quella sfida fu condizionata dagli scontri tra i tifosi delle squadre, che resero il successo meno bello, come ha raccontato da Benitez: “Fu un trionfo molto triste. Prima di scendere in campo abbiamo saputo degli scontri tra i tifosi e delle condizioni di Ciro Esposito, che sarebbe scomparso un mese dopo. De Laurentiis? Il nostro rapporto non è stato sempre perfetto, ma ogni tanto lo telefono. Gli ho fatto gli auguri per il compleanno e gli ho proposto uno scambio Lozano- Carrasco”.